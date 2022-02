Disabilità, Stefani: "Istituire la figura del Garante Nazionale per segnalare la violazione dei diritti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Normative non rispettate per la tutela alle persone disabili. E' per questa ragione che il ministro per la Disabilità, Erica Stefani sta spingendo sulla creazione della figura del Garante Nazionale per la Disabilità. In una intervista sul settimanale cattolico, Famiglia Cristiana, la ministra anticipa quelle che potrebbero essere le funzioni di questo organismo di tutela. "Sarebbe bello non averne bisogno, ma non sempre la sensibilità sul tema della disabilità è così diffusa e non sempre vengono rispettate le normative. Sono ancora molte le persone che lamentano situazioni e contesti difficili per le persone con disabilità. Sarà una figura di riferimento nazionale, indipendente, con il compito di raccogliere segnalazioni di discriminazioni e violazioni dei diritti". Ha anticipato la ministra Stefani. - (PRIMAPRESS)