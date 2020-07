Disabili: via libera al Dpcm che assegna le risorse a sostegno delle strutture reidenziali. Le Regioni disporranno di fondi per 40 mln

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera al nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) che attribuisce alle regioni le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità per il 2020. Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 mln di euro e previste nel Decreto-legge "Rilancio", saranno erogate agli enti o alle P.A. che gestiscono strutture semi-residenziali per persone con disabilità che, a causa della pandemia da COVID 19, hanno affrontato spese derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. - (PRIMAPRESS)