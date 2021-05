Dirottamento volo Atene-Vilnius: l'Ue convoca l'ambasciatore bielorusso Mikhnevich per la liberazione di Pratasevich

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ferma condanna da parte delle istituzioni Ue e degli Stati membri "per l' atto coercitivo con cui le autorità bielorusse hanno messo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio" del volo Atene-Vilnius, fatto atterrare a Minsk per arrestare un giornalista, dissidente, Pratasevich. "Su richiesta dell'Alto Rappresentante Borrell,il Segretariob del Servizio Ue per l'Azione Esterna, Stefano Sannino, ha convocato l'ambasciatore della Bielorussia presso l'Ue,Mikhnevich".Chiesto l'immediato rilascio di Pratasevich - (PRIMAPRESS)