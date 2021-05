Dirottamento Minsk: il Consiglio europeo potrebbe vietare agli aerei bielorussi la fly zone Ue

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ufficializza la condanna dell'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk (Bielorussia) del 23 maggio 2021. L'azione intrapresa dal governo bielorusso ha messo in pericolo la sicurezza aerea e dei passeggeri che erano sul volo. Ma la richiesta che arriva da Bruxelles è sopratutto di liberare e la il giornalista 26enne Raman Pratasevich e la fidanzata Sofia Sapega arrestati dopo il dirottamento forzato. In una nota Il Consiglio europeo ha stigmatizzato i punti a cui bisognerà dare delle risposte. E per questo ha invitato l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ad indagare sui fatti accaduti che non hanno precedenti. È possibile che il Consiglio possa decidere per vietare lo spazio aereo dell'Unione Europea alle compagnie aeree bielorusse. - (PRIMAPRESS)