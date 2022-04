Diritti Umani: gli Usa chiedono all’Onu di sospendere la Russia dal Consiglio di Ginevra

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti chiederanno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu di Ginevra. Lo ha annunciato l'ambasciatrice statu- nitense alle Nazioni Unite Linda Thomas Greenfield in conseguenza degli orrori di Bucha. La Russia è al suo secondo anno di un mandato di tre anni all'in- terno del Consiglio. L'espulsione può arrivare in seguito a un voto di due terzi dell'Assemblea generale dell'Onu in seguito a "gravi e sistematiche vio- lazioni dei diritti umani". - (PRIMAPRESS)