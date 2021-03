Diplomazie Usa-Cina a confronto in Alaska. Clima teso per le accuse di genocidio Uighuri

(PRIMAPRESS) - ALASKA - No è affatto scontato il risultato della due giorni di incontri ad Anchorage, in Alaska, tra le diplomazie di Usa e Cina. Nei giorni scorsi c'era stata una netta condanna del presidente Usa, Biden per le posizioni della Cina nei confronti deella minoranza musulmana Uighuri. Il capo della diplomazia americana, Blinken ha accusato Pechino di "minacciare" la stabilità mondiale, di "genocidio" e "degli attacchi informatici contro gli Usa e della coercizione economica contro nostri alleati". "La Cina non accetterà accuse irragionevoli", ha risposto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Si abbandoni la "mentalità da Guerra Fredda": contro le ingerenze degli Usa, "azioni ferme". - (PRIMAPRESS)