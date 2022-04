Diplomazia religiosa: rinviato a nuova data l'incontro a Gerusalemme tra il Papa e ed il Patriarca Kirill

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incontro che si sarebbe dovuto tenere a gerusalemme tra il Papa ed il Patriarca Kirill, è stato rinviato. Il Santo Padre si affretta a rassicurare che i rapporti con il patriarca sono "molto buoni", "ma la nostra diplomazia ha capito che un incontro tra noi ora potrebbe creare molta confusione". Così Francesco al quotidiano "La Nacion". A proposito di un viaggio a Kiev del Papa di cui si era parlato, Francesco chiarisce: "Non posso far nulla che metta a rischio obiettivi più alti, come la fine della guerra o una tregua. A che servirebbe andare se la guerra continuasse il giorno dopo?". - (PRIMAPRESS)