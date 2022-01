Diffusione Covid in salita: il monitoraggio ISS indica l'Rt a 1,43. Terapia intensiva a +15,4%

(PRIMAPRESS) - ROMA - La diffusione del Covid, nel monitoraggio settimanale di ISS-Ministero della Salute, indica un Rt e incidenza ancora in aumento. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è ben al di sopra della soglia epidemica e passa infatti dal precedente 1,18 a 1,43. L'incidenza sale da 783 di una settimana fa a 1669 ogni 100.000 abitanti. In crescita anche il tasso d'occupazione in area medica (a 21,6% dal 17,1%) e in terapia intensiva(a 15,4% dal 12,9%) - (PRIMAPRESS)