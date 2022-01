Diffusione Covid: entrano in zona gialle 4 regioni. A rischio arancione Liguria e Sicilia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si avviano ad essere in zona gialla le regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. Sarebbero questi i cambi di colore che saranno decisi in queste ore sulla base dei dati del monitoraggio esaminati questa mattina in cabina di regia e che porterebbero a 15 le regioni italiane e le province autonome in questa area di misure anti-Covid. Resterà in zona bianca la Campania che,tuttavia, è arrivata a saturazione dei posti letto disponibili per le accettazioni Covid. Ed è lo stesso governatore campano De Luca a lanciare l'allarme per l'incidenza di n uovi positivi. In zona gialla sono già Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria (ma potrebbe passare in zona arancione), Friuli Venezia Giulia, Rento e Bolzano, Marche, Lazio Calabria e Sicilia (che potrebbe passare in arancione). - (PRIMAPRESS)