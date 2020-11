Diego Armando Maradona trasferito d’urgenza nella clinica Olivos di Buenos Aires. Sarà operato al cervello

(PRIMAPRESS) - LA PLATA (ARGENTINA) - Diego Armando Maradona potrebbe essere operato già domani nella clinica Olivos di Buonos Aires. È una delicata operazione al cervello per rimuovere la formazione di un ematoma subdurale che si sarebbe creato per un colpo alla testa aggravatosi per l’uso di una terapia anticoagulanti a cui è sottoposte da tempo il popolare campione del calcio. Maradona, che ha compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre, era stato ricoverato ieri alla clinica Ipensa di La Plata in Argentina. - (PRIMAPRESS)