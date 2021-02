Dichiarazioni programmatiche Draghi: mercoledì 17 al Senato e alla Camera per la fiducia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera è convocata mercoledì 17 febbraio alle ore 11,30 per la consegna da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, del testo delle dichiarazioni programmatiche. Si tratterà di dare, poi, la fiducia giovedì 18 al nuovo esecutivo condotto dal premier Draghi anche se c'è già qualche nota di dissenzo oltre quella dichiarata in anticipo da Fratelli d'Italia che si è schierata all'opposizione. Draghi farà le stesse dichiarazioni Mercoledì alle 10 in Senato per le comunicazioni ed il conseguente dibattito. - (PRIMAPRESS)