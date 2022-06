Diaspora Di Maio: ‘Insieme per il futuro’ assegna già le nomine con Primo Di Nicola capogruppo

(PRIMAPRESS) - ROMA - 'Insieme per il futuro’, la nuova formazione creata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo la rottura con il M5S.si struttura in Parlamento, ma non sarà presente alle prossime elezioni politiche. Di Maio ha già assegnato gli incarichi: Primo Di Nicola è stato eletto capogruppo della nuova formazione; Iolanda Di Stasio è stata eletta capogruppo alla Camera di Ipf dall’assemblea del gruppo, si apprende da uno dei partecipanti. Presidente Vicario: Pasquale Maglione; Vicepresidente: Maria Luisa Faro; Tesoriere: Gianluca Vacca; Tre Delegati d’Aula: Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto. - (PRIMAPRESS)