DIA, i 30 anni della direzione investigativa. Draghi: “Mafia non fa più stragi ma si insinua nell’economia”

MILANO - L'Italia deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla crimi- nalità organizzata". Così il premier Draghi, in occasione dei 30 anni della Dia. "Non lasciamo che le mafie si sosostituiscano alle istituzioni.Priorità del governo è l'occupazione". "Per proteggere i fondi del Pnrr sem- plifichiamo le procedure, rafforziamo i controlli. Miglior tutela della spesa pubblica". Mafia non fa più stragi "si insinua nei CdA al Sud e Nord"."'Ndrangheta si è diffusa nel Nord, qui si è radicata la mafia imprenditrice".