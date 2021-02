Detenzione Zaki: anticipo di udienza per lo studente in prigione dal 7 febbraio dello scorso anno

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Nuova udienza sulla custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva. L'udienza era stata fissata per metà marzo, ma è stata anticipata.Quella del 1° febbraio aveva stabilito altri 45 giorni di detenzione per Zaki. I legali puntano sulle condizioni di salute del padre, ricoverato dal 21 febbraio. Lo studente era stato arrestato il 7 febbario dello scorso anno, al suo rientro in Egitto, in circostanze controverse. - (PRIMAPRESS)