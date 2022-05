Destinazioni di vino: la Festa del Ruchè in Piemonte festeggia 1.010.000 di bottiglie prodotte nel 2021

(PRIMAPRESS) - CASTAGNOLE MONFERRATO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha aperto la 13ª edizione della Festa del Ruchè di Castagnole Monferrato, che si chiuderà domani 8 maggio presso la Mercantile della cittadina piemontese..

Un vino, il Ruchè, che, come evidenziato dal presidente dell’Associazione Produttori del Ruchè Luca Ferraris, si dimostra in piena salute, grazie alla produzione in costante crescita che ha sfiorato 1.010.000 bottiglie nel 2021. Un record che dimostra come, nonostante le difficoltà della pandemia, continui a conquistare il pubblico in Italia e nel mondo grazie alla sua capacità di piacere a un pubblico trasversale, che comprende anche i giovani, come ricordato dal vicepresidente della Regione Fabio Carosso.

La Festa del Ruchè, organizzata in collaborazione con GoWine e in collaborazione con il Consorzio Tutela Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, è aperta al pubblico fino alle 23 di domani. Sarà un’ottima occasione per conoscere questo straordinario esempio di successo italiano, grazie alla partecipazione in presenza di 15 produttori, ospitati nelle splendide sale affrescate della Mercantile, e alle specialità delle ProLoco dei Comuni della denominazione, sarà uno splendido modo per passare un weekend enogastronomico. - (PRIMAPRESS)