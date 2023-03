Delega fiscale: l’XI Forum One di Wolters Kluver con Spalletta e Ruffini in live streaming

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il 22 marzo (14-18) in live streaming con l’edizione speciale dell’XI Forum One Fiscale su “Delega fiscale: cosa cambia per professionisti e imprese”, organizzato da Wolters Kluwer. Grazie al contributo di numerosi esperti del settore, l’edizione speciale del Forum One Fiscale rappresenta l’occasione per approfondire tutte le novità della delega fiscale, come le nuove misure nella tassazione e le semplificazioni degli adempimenti e delle procedure. Il Forum si aprirà con il tavolo istituzionale “I criteri ispiratori del disegno di legge delega” con gli interventi di Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze; Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ernesto Maria Ruffini, Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate; Marco Thione, Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza, e Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Seguiranno due tavoli tecnici, su “La riforma delle imposte sui redditi e dell’IRAP” e “La riforma dell’IVA e dei procedimenti”, moderati rispettivamente dal professor Gianfranco Ferranti, Direttore scientifico delle riviste “Corriere Tributario” e “Il Fisco” e Docente della Scuola nazionale dell’amministrazione, e dal dottor Mauro Nicola, Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti. - (PRIMAPRESS)