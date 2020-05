Del Rio: "Basta Dpcm e lasciamo spazi a comuni e regioni meno colpite"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La polemica e le reazioni sull’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio ha aperto un dibattito all’interno della politica e degli organismi di una moltitudine di categorie del lavoro. Il ministro Roberto Speranza difende il decreto e sostiene che è doveroso evitare qualsiasi “stop and go” perché “finché non ci saranno vaccino e terapie dobbiamo governare questo processo, se non vogliamo vedere di nuovo le terribili immagini che tutti abbiamo ancora negli occhi”. Ma a mettere un punto sulla modalità di una governance a colpi di Dpcm inizia a chiederlo anche una parte della maggioranza. “Finita questa prima fase, in cui ci siamo tutti adeguati a ritmi che richiedevano decisioni urgenti, bisogna che ci sia più concertazione e più coinvolgimento del Parlamento”. Lo chiede Graziano Delrio, capogruppo del Partito Democratico, alla Camera dei deputati. “Il Parlamento deve riprendere la sua funzione di indirizzo e di controllo sull’attività del governo. E aiutare a migliorarne i provvedimenti” dice del Rio quasi a ricalcare le parole di Matteo Renzi.

Del Rio apre alla necessità di lasciare a sindaci e presidenti di regioni meno colpite una flessibilità diversa e graduale sempre con il rispetto di norme fondamentali per il distanziamento sociale e la protezione igienica.

A far sentire la sua voce dopo settimane di lavoro è anche Vittorio Colao, il manager che sta guidando la task force per la Fase 2 e 3. “L’applicazione tecnologica individuata a garanzia del controllo circa l’espansione del virus potrà servire se arriva in fretta, e se la scarica la grande maggioranza degli italiani” per questo “è importante lanciarla entro la fine di maggio; se quest’estate l’avremo tutti o quasi, bene; altrimenti servirà a poco”. Quanto ai timori circa un’intrusione nella privacy individuale e collettiva del Paese, Colao assicura che “non è così” e che “non è stato scelto il sistema centralizzato, che manteneva l’identità di tutti i contatti” mentre “è stata scelta l’altra soluzione, quella Apple-Google in cui “i contatti stanno solo sui telefonini delle persone”. “Le misure adottate - continua Colao - hanno salvato la vita a migliaia di persone. Il 10 marzo ho insistito con forza per chiudere in tutte le Regioni. Rivendico quel passaggio difficile”. - (PRIMAPRESS)