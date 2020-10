Degenza Trump: cauto ottimismo del team medico ma situazione ancora difficile per il presidente

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - “Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale". Così il presidente Usa,Trump,nel video girato nell'ospedale postato su Twitter "Non potevo isolarmi alla Casa Bianca, non vedere e non parlare con nessuno". "Siamo cautamente ottisti, ma non è ancora fuori pericolo", ha affermato il il suo medico, Sean Conley. Il medico responsabile delle cure del presidente ha sottolineato che :"Le prossime 48 ore saranno cruciali. Non siamo ancora su una strada chiara per un pieno recupero”.

I segni vitali del presidente Trump sono stati "molto preoccupanti" e lui non è fuori pericolo, aveva detto ieri il capo del personale della Casa Bianca, contraddicendo un'immagine più rosea dipinta dai medici del presidente in televisione pochi minuti prima con il video che lo mostrava seduto a un tavolo da conferenza in ospedale indossando una giacca ma senza cravatta per avere un tono rassicurante.

"Non sai, nel prossimo periodo di pochi giorni, immagino che sia il vero test", ha detto. "Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi due giorni." Il dottor Conley aveva rifiutato inizialmente di dire che il presidente aveva avuto bisogno dell’ossigeno da quando era stato ricoverato per Covid-19. "Anche se non è ancora fuori pericolo", ha detto il dottor Conley, "il team rimane cautamente ottimista". - (PRIMAPRESS)