Degenza Papa all’ospedale Gemelli: buono il bollettino medico di oggi. Senzatetto sotto le finestre del Pontefice

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte" ha detto il portavoce vaticano Bruni. Bergoglio "sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell'appartamento", "ha celebrato" la Messa e "ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni",ha aggiunto Bruni. Intanto,20 senzatetto hanno pregato per il Papa, sotto le finestre del Gemelli, grati per quanto fa per gli "ultimi". - (PRIMAPRESS)