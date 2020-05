Def, approvate dal CdM le misure "semplificate" per infrastrutture con 3 mld da privatizzazioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Documento di Economia e Finanza (Def) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi 24 aprile. Un CdM durato poco meno di tre ore ha varato il testo di programmazione economica tra le cui novità c’è un pacchetto di misure per una “drastica semplificazione” di procedure amministrative che riguardano, in particolare modo, il settore delle infrastrutture a partire dagli appalti, edilizia e commercio. Verrano impiegati oltre 3 miliardi di euro di entrate provenienti da privatizzazioni per i prossimi due anni. Nel documento l’emergenza coronavirus viene indicata come un “cigno nero”, senza il quale “l’economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell’anno in corso”.

Relativamente al processo di privatizzazione per contenere il debito pubblico, il Def indica che questo non si fermerà con l’epidemia di Covid-19. Il target indicato dal governo - più di 3 miliardi provenienti da “privatizzazioni e altri proventi finanziari” - vale infatti sia per il 2020 sia per il 2021, pari allo 0,2% del Pil. Nell’ultima nota di aggiornamento dell’inverno scorso si prevedevano per quest'anno e il prossimo le stesse percentuali, comprensive però dei dividendi straordinari delle partecipazioni pubbliche.

Semplificazioni e deroghe

L’esperienza dell’emergenza attuale, si sottolinea nella bozza, può essere di insegnamento per introdurre semplificazioni di tipo permanente e non più solo eccezionale. In particolare, si stanno preparando misure “di natura temporanea ed eccezionale, per accelerare subito la ripartenza economica riducendo gli oneri amministrativi e semplificando il regime dei controlli, da incentrare soprattutto sul contrasto all’inerzia delle pubbliche amministrazioni”. Ma si guarda anche alla costruzione di “una disciplina a regime ampiamente semplificata, ricondotta ai livelli minimi richiesti dalla normativa europea, orientata alla crescita e alla innovazione, improntata a criteri di qualità della regolazione e di più agevole e sicura attuazione da parte degli amministratori pubblici, con tempi certi”. Nella bozza si precisa anche che la crisi sanitaria “impone di accelerare il processo di digitalizzazione”. - (PRIMAPRESS)