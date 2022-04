Def 2022: oggi la discussione alla Camera e nel pomeriggio in Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 20 aprile, nell'aula della Camera si apre la discussione sul Documento di Economia e Finanza 2022 mentre nel pomeriggio sarà in Senato. Il documento ha dovuto tenere conto dell'impatto della guerra (e della crisi energetica che ne è conseguita) sulle stime di crescite e in generale dell'incertezza economica causata dallo scenario internazionale. Dopo la crescita registrata nel 2021, nel 2022 si assisterà a un rallentamento: "Negli ultimi mesi dell’anno, il quadro economico si è deteriorato, non solo per l‘impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione delle varianti, ma anche per l’eccezionale aumento del prezzo del gas naturale", si legge nel testo, che sottolinea come dopo l'invasione della Russia in Ucraina e le sanzioni dell'Occidente si sia assistito a "un’ulteriore impennata dei prezzi dell’energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime", alla "flessione della fiducia di imprese e famiglie", mentre l'inflazione schizza alle stelle.

