Decreto Ucraina: si del Senato con 214 voti favorevoli e 35 contrari. Rientrato lo scontro con il M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea, giovedì 31 marzo , ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl di conversione, con modificazioni, del d-l n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. Dunque passa l'aumento delle spese per la difesa fino al 2% così come era stato già fissato in ambito NATO nel 2014. NATO che nella conferenza svoltasi oggi a Bruxelles ha citato l'Italia proprio per questo impegno. Il ministro della Difesa, Guerini ha parlato di un tetto del 2% ma graduale sino al 2028. - (PRIMAPRESS)