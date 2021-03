Decreto Sostegni: oggi il CdM alle 15 con misure per un valore di 32 miliardi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziato il countdown per il decreto Sostegni che si discute oggi 19 marzo (ore 15) a Palazzo Chigi. Le novità del decreto hanno un valore complessivo di 32 miliardi di euro ripartiti in fondo perduto per imprese e partite Iva fino a 10 milioni di fatturato (e non 5, come previsto da Conte), cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, bonus per i lavoratori stagionali ed ancora scuola, partite Iva, professionisti e cartelle esattoriali sospese fino a maggio. Alcune delle misure previste sono state anticipate dal ministro dell'Economia Daniele Franco. A conclusione del CdM il premier Draghi dovrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare il ventaglio di indennizzi e risorse stanziate con il provvedimento. - (PRIMAPRESS)