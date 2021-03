Decreto Sostegni: nella nuova bozza un miliardo per rifinanziare il Reddito di cittadinanza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al discusso e tanto vituperato “reddito di cittadinanza”, finora elargito, in molti casi, ad affiliati di cosche camorristiche, sarà destinato un miliardo per rifinanziare il sostegno alle categorie più deboli e in difficoltà economica. E’ quanto previsto dalla bozza del Decreto Sostegni che ha visto lavorare il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello del Tesoro, Daniele Franco. Un provvedimento che renderebbe felice il Movimento 5Stelle e che continuerebbe a fare della misura di sostegno una delle sue migliori bandiere. Nel decreto dovrebbe entrare anche una misura destinata a chi esce dal Naspi, cioè dall’indennità di disoccupazione. Sul fronte delle piccole imprese e partite Iva, la discussione è su un tetto di perdita del fatturato del 33% che darebbe accesso ai ristori. Intanto scoppia una polemica tra le varie anime del governo perché tra le varie bozze del decreto ne spunta anche una che sembra appartenere al vecchio governo “Conte”. - (PRIMAPRESS)