Decreto Sostegni bis: domani pomeriggio voto di fiducia alla Camera per il via libera definitivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Sostegni Bis, già approvato dal Senato e da convertire in legge entro venerdì 21 maggio. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà. Il voto sulla fiducia è previsto per domani pomeriggio, la 'chiama' a partire dalle 16.30. Il via libera definitivo al provvedimento è atteso tra mercoledì e giovedì. - (PRIMAPRESS)