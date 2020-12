Decreto Sicurezza: si della Camera con 279 voti favorevoli. Insorge la Lega con striscioni in aula

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera dice si al Decreto Sicurezza. In prima lettura è stato approvato con 279 voti a favore, 232 contrari e 9 astensioni il Decreto che fissa le disposizioni urgenti in materia di immigrazione,protezione internazionale, nonché le misure collegate in materia di contrasto all'utilizzo distorto del web. Il provvedimento ora passa al Senato. In aula l'approvazione è stata apostrofata dalla Lega che ha esposto un enorme striscione: "Stop Decreto Clandestini" e un poster con Conte e Salvini che plaudivano ai preprecedenti decreti emanati sul tema per sottolineare la posizione ondivaga del premier. - (PRIMAPRESS)