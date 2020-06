Decreto Scuola, Pella (Anci) "Troppe incognite. Il rischio è di responsabilità sui Sindaci per l'organizzazione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Troppe incognite e troppi dubbi sul Decreto Scuola che arriva sul filo di lana della chiusura dell’anno scolastico. “Il decreto non chiarisce le modalità e le risorse con cui ripartire a settembre per l'istituzione fondamentale del Paese, il pilastro più importante, la scuola - sostiene Roberto Pella, membro della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e vicepresidente vicario dell’Anci - Vi sono necessità urgenti: sblocco dell'assunzione di personale, certezze sulle risorse per interventi rapidi di edilizia scolastica, riorganizzazione dei servizi di mensa e trasporto, un piano concreto dei tempi che consenta di evitare che gli spostamenti si concentrino nelle ore di punta, chiarezza su mascherine, divisori in plexiglass da ultimo introdotti, sanificazioni degli ambienti. Mancano risorse almeno pari al doppio di quelle stanziate. Settembre é domani, abbiamo bisogno di indicazioni chiare e di risorse. Come sempre - ha aggiunto Pella - ricadono sui Sindaci le responsabilità e le pesanti necessità di riorganizzazione di un settore così importante, delle generazioni più giovani dei nostri territori che si aspettano di tornare presto e in sicurezza nei loro ambienti di crescita”. - (PRIMAPRESS)