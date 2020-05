Decreto Rilancio, Franceschini: "Turismo e cultura sono la forza del nostro paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “La cultura e il turismo sono davvero la forza del nostro Paese. Il motivo per cui l’Italia è conosciuta come eccellenza in tutto il mondo. Anche per questo abbiamo previsto un intervento importante di circa 5 miliardi di euro che vanno a sostenere le imprese del turismo, i teatri, i cinema e la possibilità per gli italiani di andare in vacanza. Quest’anno sarà più difficile andare in giro per il mondo e quindi bisognerà scoprire ciò che abbiamo vicino casa: Il turismo di prossimità. L’infinita bellezza dell’Italia che non è soltanto i grandi luoghi conosciuti nel mondo ma è la bellezza dei borghi, delle città d’arte, dei cammini, della natura e del mare. Un’occasione che verrà sostenuta aiutando le famiglie con il bonus vacanze che ci porterà a conoscere ancora di più il nostro Paese.” così il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, a margine della conferenza stampa di presentazione delle misure a sostegno per il turismo e la cultura del DL rilancio - (PRIMAPRESS)