(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul Decreto Riaperture, nel testo già approvato dalla Camera, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto. E'stato dato così il via libera definitivo al provvedimento che doveva essere convertito in legge entro il 23 maggio. Presenti in Aula 240 senatori, 239 votanti. - (PRIMAPRESS)