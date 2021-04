Decreto Riaperture: Salvini: "Ecco perché la Lega si è astenuta. Hanno prevalso criteri ideologici"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I retroscena dell'astensione dal voto della Lega per l'approvazione del Decreto Riaperture passato ieri in Consiglio dei Ministri, li spiega lo stesso Salvini: "Ho avuto 5 telefonate con il presidente Draghi. Gli ho detto che così non avrei votato il Dl sulle riaperture". Lo spiega il leader Lega al Giornale. "Hanno prevalso criteri ideologici, non scientifici. Lui ha mediato, ma ha prevalso la linea della sinistra, dei 5 Stelle, di Speranza. C'è una realtà che considera ristoratori, baristi, commercianti,evasori. Ci sono partiti che non hanno dimestichezza con il privato". Sull'ipotesi di lasciare il governo, Salvini risponde: "No, lo garantisco,ma non votiamo i Dl a scatola chiusa". - (PRIMAPRESS)