Decreto Maggio, Misiani (Economia):"Che cosa prevede il Reddito di Emergenza per le famiglie"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se l’ormai ex “decreto aprile” ed ora atteso “decreto maggio” introdurrà il Reddito di Emergenza, lo vedremo nei prossimi giorni. C’è chi dice già a fine settimana. Il viceministro all'Economia Antonio Misiani, ha dichiarato che la maggioranza è “d’accordo su uno strumento per le famiglie che non hanno avuto accesso ad alcun aiuto mentre c’è discussione su come configurarlo” magari con “una misura transitoria, legata all’emergenza”. Ma in sostanza a chi è rivolto il Reddito di Emergenza? Secondo le bozze ministeriali circolate, si tratta di un provvedimento di sostegno economico tra i 400 e gli 800 euro per le famiglie in difficoltà economica che sono calcolate intorno ad un milione di probabili aventi diritto. Intanto si esclude che durerà più di due mesi e se dovesse ancora ritardare la sua introduzione servirebbe a ben poco. Sempre secondo bozza, protesero accedervi anche i single e per loro l’importo sarebbe di 400 euro mentre per famiglie con più componenti potrebbero arrivare ad 800 euro. Per ottenerlo bisogna dimostrare di essere residente in Italia, di avere un reddito non superiore a 400 euro (single) e 800 (famiglie) e con un patrimonio mobiliare del 2019 inferiore a 10-20 mila euro. Infine l’idee del nucleo familiare inferiore ai 15 mila euro.

Sempre Misiani ha affermato che il Reddito di Cittadinanza, invece, dovrà essere riformato con uno strumento “più reattivo” con i Comuni che interpretano i bisogni e le esigenze. E soprattutto aggiunge il vice ministro all’Economia con ritocchi che modifichino lo scoraggiamento a trovare un lavoro.

Nel “decreto maggio” forse anche “interventi di ristoro di affitti e bollette e in relazione alla perdita di fatturato” che “potranno prendere forma di indennizzi cash o di parziale sconto delle tasse finora sospese”. - (PRIMAPRESS)