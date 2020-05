Decreto Imprese: domani andrà alla Camera con la richiesta del voto di fiducia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governo ha posto la fiducia sul nuovo testo del decreto Imprese. Lo ha annunciato in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà. Il decreto era tornato precedentemente in commissione per poter recepire alcune correzioni alle coperture richieste dalla commissione Bilancio. Il voto di fiducia si terrà domani dalle ore 18, come stabilito dalla Conferenza dei capogruppo di Montecitorio.Il decreto dovrà comunque poi passare all’approvazione del Senato. - (PRIMAPRESS)