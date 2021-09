Decreto Green Pass bis: alla Camera passa con la fiducia il provvedimento trasporti scuola

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera ha confermato la fiducia al governo sul Decreto legge Green pass bis. I voti a favore sono stati 413, 48 i contrari, un astenuto. L'Aula di Montecitorio è passata al seguito dell'esame del provvedimento riguardante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali in materia di trasporti. - (PRIMAPRESS)