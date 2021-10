Decreto fiscale, è scontro sul Reddito di Cittadinanza. Braccio di ferro tra Pd-M5S e Centro Destra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un lungo braccio di ferro in CdM sul rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, inserito nel decreto fiscale approvato. A quanto si apprende, Pd e M5S hanno difeso la misura, mentre i ministri di Lega, FI e Iv, Giorgetti, Brunetta e Bonetti, hanno espresso dubbi sulla sostenibilità della misura chiedendo modifiche. Il premier Draghi avrebbe ribadito che se ne discuterà nella Manovra, lavorando sulle politiche attive. Il governo rende noto che sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di cittadinanza ma lo stesso Draghi vorrebbe rivederne la formula che da quando è stato introdotta ha elargito fondi a lunghe liste di criminali e di lavoratori in "nero". - (PRIMAPRESS)