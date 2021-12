(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera definitivo della Camera al decreto Capienze. I voti favorevoli sono stati 303, i contrari 28 e un astenuto. Il testo contiene "disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l' organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". - (PRIMAPRESS)