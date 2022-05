Decreto balneari: intesa a metà della maggioranza. Nessuna decisione sugli indennizzi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La maggioranza ha trovato l'intesa sulle controverse concessioni balneari. Ma allo stesso tempo ha rinviato gli indennizzi. Servirà un nuovo decreto per esprimere un testo finale, hanno detto alucune parti presenti alla riunione con il governo che, dunque, ha rimandato ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi. Nessun riferimento all' avviamento dell'attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili. L'emendamento passerà alla Commissione Bilancio del Senato per il parere e al- l'approvazione della Commissione Indu- stria che completerà l'esame del ddl concorrenza. - (PRIMAPRESS)