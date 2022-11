Decreto Aiuti, Pella (FI): “Una risposta immediata al caro energia che miglioreremo ancora in Aula”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Una risposta al caro energia che miglioremo ancora in aula". Così il capogruppo della Commissione Bilancio di Forza Italia, Roberto Pella in riferimento al Decreto Aiuti Quater. Si tratta di oltre nove miliardi, provenienti dall'extragettito fiscale, tramite cui andremo ad alleggerire le bollette ai cittadini e a intervenire anche a beneficio del tessuto produttivo e commerciale, attraverso: la proroga del credito d'imposta e la possibilità di rateizzare le bollette, così come le garanzie SACE, la proroga della riduzione delle accise e dell'IVA. Arriverà anche un potenziamento del bonus dipendenti che passa da 600 a 3.000 euro come strumento di contrasto all’inflazione e al caro energia. All'appello mancherebbero ulteriori risorse per il comparto degli enti locali e per il settore sport che, in sede di conversione parlamentare, ci adopereremo per aiutare. La fase in cui ci troviamo é sicuramente delicata, ma Forza Italia é convinta che il superbonus, una delle principiali misure che ha contribuito alla ripartenza economica del Paese, non debba essere sacrificato a una logica troppo prudenziale, ma che, al contrario, vada dato subito ascolto alle istanze provenienti dal settore e da ANCE per continuare a stimolare la crescita e l'occupazione. - (PRIMAPRESS)