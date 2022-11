Decreto Aiuti, Meloni: “Approvata la concessione per l’estrazione di gas nazionale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il decreto sull'energia "stanziamo 9,1 mld destinati a dare una immediata risposta a famiglie e imprese per fronteggiare il costo delle bollette". Così la premier Meloni in conferenza stampa questa mattina a Palazzo Chigi. Sono misure esistenti prorogate al 31 dicembre "ma poi ci saranno anche altre norme". "Inserita la norma sulle concessioni e l'estrazione di gas nazionale: consentiamo nuove concessioni, ne sblocchiamo altre in cambio del fatto che le aziende cedano a prezzo calmierato una parte consistente del gas che estraggono". - (PRIMAPRESS)