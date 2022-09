Decreto Aiuti bis: martedì in aula con lo scontro sui crediti del Superbonus spinto dal M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Decreto aiuti bis che dovrà essere convertito in legge andrà al voto martedì 13 settembre ma con un peso di 400 emendamenti. Tra i nodi principali fortemente divisivi per i partiti, c'è quello per facilitare la cessione dei crediti del Superbonus spinto da M5S e l’altro sugli “insegnanti esperti”. Il voto in commissione è saltato per mancanza di accordo politico che non sta tenendo presente che il tempo perso sta creando scompensi sociali rilevanti. Ora è da capire se i tentativi di mediazioni tra i partiti avranno avuto qualche esito e martedì prossimo sarà la cartina di tornasole quando il testo arriverà direttamente in Aula con le preoccupazione dell'esecutivo uscente che lancia un monito: “Così si bloccano gli aiuti a favore di famiglie e imprese”. - (PRIMAPRESS)