Decaro (Anci), riaperture cinema: : “Si ma solo con indice di contagiosità basso. Altrimenti sarebbe una nota stonata

ROMA - La riapertura di cinema e teatri "è stata individuata in una giornata simbolica ,ma bisognerà vedere cosa succede in queste ore. Se l'indice di contagiosità resterà basso si potranno sicuramente riaprire con restrizioni, posti limitati,prenotazioni,nome e numeri di telefono per il tracciamento,mascherine igienizzante.Se però l'indice contagioità tenderà ad aumentare ovviamente non riapriranno". Così il presidente Anci,Decaro.Con aumento contagi "sarebbe una nota stonata chiudere scuole e riaprire i cinema".