Ddl Zan (Transomofobia): nessun accordo nella maggioranza e il Pd non cede a mediazioni. Il 13 luglio al voto

Nessun accordo al tavolo di maggioranza sul Ddl Zan. Resta il no di Pd e M5S a ipotesi di rinvio per poter trovare una mediazione. Respinte le proposte di modifica di Ostellari (Lega). "Si va in Aula per votare il calendario",dice il senatore del Pd Mirabella. Voto a breve per l'approdo del testo in Aula il 13 luglio. Intanto Faraone, Iv,avverte: "Voteremo il caldendario,ma il clima che si sta creando mette a rischio la legge.Pd e M5S,sbagliando,hanno deciso di forzare.Il Testo Ostellari era un passo avanti.Segnale di scontro"