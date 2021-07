Ddl Zan su "Transomofobia", Renzi (IV): "Bisogna trovare una sintesi, non lo scontro in aula"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul Ddl Zan domani si rischia una frattura profonda nella larga maggioranza di governo. La legge sulla "Transomofobia" voluta fortemente dal Partito Democratico, dopo Salvini per la Lega ha un altro grande oppositore ed è Matteo Renzi con la sua Italia Viva. "Domani si voterà il calendario - dice Renzi - io sarò in Aula per votare perché la legge sia discussa. I politici devono fare riforme e non convegni, devono avere il coraggio di dire "ragazzi c'è puzza di bruciato"."So come funziona il Parlamento. Con il testo Zan si va sotto". Il leader Iv continua:"Già mi vedo Calderoli con milioni di emendamenti e c'è chi si prepara a affossare la legge votando segreto,ma non noi Iv. Ci sono divisioni profonde interne in M5S e Pd. Il suggerimento di Renzi è di trovare un buon compromesso invece di andare allo scontro in Aula. Un atteggiamento prudente perchè il rischio, come commenta ancora Renzi è di ripalarne tra 10 anni. - (PRIMAPRESS)