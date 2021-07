Ddl Zan, oggi discussione in Senato. Scalfarotto (IV): "Sarà un Vietnam"

Ivan Scalfarotto - Italia Viva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giorno della conta sul ddl Zan, il testo contro la omotransfobia, è arrivato, salvo altri rinvii. Oggi 13 luglio (16,30) è prevista la discussione del disegno di legge dopo 8 mesi dal voto alla Camera.

Il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia contro le posizioni del Pd non si è allentato. Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva ha chiesto più tempo per tentare una mediazione, smussando qualche angolo ma Pd, Leu e M5S non intendono arretrare. Con queste posizioni lo scenario in aula del Senato sarà l’adozione di un piano di ostruzionismo di cui è maestro il leghista Calderoli. Renzi, invece, ha dichiarato che farà appello al buon senso provando a trovare soluzioni di sintesi. Ma proprio un fedelissimo di Renzi, Ivan Scalfarotto, l'ex sottosegretario agli Esteri che era convolato a nozze con il suo compagno Federico nel 2017, parla dello scontro di oggi al Senato come di un “Vietnam”. - (PRIMAPRESS)