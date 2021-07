Ddl Zan, il prevedibile caos in Senato. La discussione torna in aula martedì 20

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' caos al Senato con la presidente Casellati costretta a convocare la capigruppo per decidere le votazioni sulle pregiudiziali al ddl Zan. Quella presentata da Fdi e Lega è stata bocciata dall'Aula con 124 sì, 136 no e quattro astenuti. Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 20 alle 12. Dopo il voto sulla pregiudiziale di costituzionalità al Senato, il disegno di legge Zan torna in Aula mercoledì. Si riprende alle 9:30 con il voto delle sospensive, poi comincerà la discussione generale del provvedimento. - (PRIMAPRESS)