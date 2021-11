Ddl Concorrenza: approvato questa sera in CdM ma resta ancora qualche tema sospeso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri di oggi 4 novembre, al Ddl sulla concorrenza. La riunione del CdM è durata circa due ore. Il Ddl è stato approvato all'unanimità, rendono noto alcuni ministri al termine della seduta. Nei prossimi giorni vedremo in dettaglio che cosa cambia, intanto i temi riguardano Rc Auto con il risarcimento diretto, telefonia e servizi premium, notai, spiagge, ambulanti ma restano alcuni nodi come quello dei taxi e degli Ncc. - (PRIMAPRESS)