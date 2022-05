Ddl Concorrenza: approvato il provvedimento in Senato ma senza il voto di Fratelli d’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula del Senato ha approvato a larga maggioranza con 180 voti favorevoli, 26 contrari e un astenuto, il Ddl Concorrenza. Ad opporsi al provvedimento Fratelli d'Italia e Cal. Al centro del ddl le concessioni idroelettriche, le concessioni di gas e porti, le concessioni balneari. Ora il ddl passa alla Camera per esaminare le questioni dei taxi e ncc e del traspor- to pubblico locale. Prevista per inizio luglio il ritorno al Senato dove il ddl, se non ci saranno intoppi, concluderà il suo iter entro fine luglio. - (PRIMAPRESS)