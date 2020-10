Ddl Bilancio, Assorimap: rammarico per il rinvio a Luglio 2021 della Plastic Tax che allontana gli obiettivi di economia circolare dell'UE

(PRIMAPRESS) - ROMA - La possibile conferma di un rinvio a Luglio 2021, con il Ddl sulla legge di Bilancio in discussione, rinvia a Luglio 2021 l’introduzione della Plastic Tax, una scelta non condivisa da Italia Viva che nel consiglio dei ministri del 18 ottobre scorso avevano criticato fortemente la posizione dei colleghi della maggioranza di governo. L’imposta sugli imballaggi di plastica sul consumo Macsi, ossia i manufatti con singolo impiego per poi andare in discarica, doveva essere introdotta già a luglio 2020 e li avrebbe tassati con 45 centesimi al chilo. Esenti da questa tassa, invece, i prodotti che utilizzano almeno il 40% di plastica riciclata.

“C’è forte rammarico per il rinvio di un provvedimento che riconosce il valore green del comparto del riciclo meccanico della plastica, riconosciuto come leader mondiale per tecnologia di processo e qualità del prodotto e rammarico per i ritardi generati nel raggiungimento degli obiettivi di economia circolare fissati dall’Unione Europea. Ha commentato Water Regis, presidente dell’Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap). - (PRIMAPRESS)