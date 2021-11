Dazn Boxing Night: domani a Roma si sfidano Matteo Signani e Rubén Diaz per il titolo europeo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 5 novembre Roma ospita la DAZN Boxing Night, l’evento di pugilato frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN. Sul ring saliranno i campioni italiani ed europei. Sei gli incontri in programma, con alcuni tra gli atleti emergenti più interessanti del panorama pugilistico. La main card vedrà in palio 2 titoli internazionali. Nell’evento principale Matteo Signani, detto "Il Giaguaro”, campione d’Europa dei pesi medi (30 vittorie, 11 prima del limite, 5 sconfitte e 3 pareggi) difenderà il titolo contro lo spagnolo Ruben Diaz, “El Destructor" (26-2-2 con 17 KO) sulla distanza delle 12 riprese. Inoltre, l’imbattuto campione dell’Unione Europea dei pesi piuma Mauro Forte (romano con un record di 16-0-1 con 6 KO) metterà in gioco la sua cintura contro Francesco Grandelli (15-1-1 con 3 KO) sulla distanza delle 12 riprese.

Anche il peso superleggero laziale Armando Casamonica (3-0) salirà sul ring contro Mauro Loli (5-2) per un match di 6 riprese, mentre per i pesi superwelter, il romano Francesco Russo (10-1 con 8 KO) incontrerà il gallese Tony Dixon (12-3 con 3 KO) sulla distanza delle 10 riprese. Infine, nella categoria dei pesi mediomassimi, Serhiy Demchenko (23-15-1 con 15 KO) sfiderà il croato Hrvoje Sep (10-0 con 8 KO) sulla distanza delle 6 riprese e la campionessa d'Italia dei pesi supergallo Maria Cecchi (5-0) sfiderà la britannica Bec Connolly (3-10) sulla distanza delle 8 riprese. - (PRIMAPRESS)