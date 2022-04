Dazi Ucraina: il Regno Unito rimuove le tasse doganali per merci provenienti dal paese in guerra

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il Regno Unito annuncia la rimozione dei dazi doganali sui prodotti importati dall'Ucraina e contemporaneamente il divieto di esportare tecnologie "sensi- bili" in Russia, allo scopo di aiutare Kiev nella guerra. "I dazi su tutte le merci importate dall'Ucraina saranno ora ridotti a zero e tutte le quote saranno abolite", si legge in un comunicato del governo britannico. Una misura che risponde direttamente a una richiesta avanzata direttamente dal presidente ucraino Zelensky al Regno Unito. - (PRIMAPRESS)