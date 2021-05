David (Maneskin), mette fine alle fake news: “Faccio un test antidroga”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Damiano David,leader dei Maneskin, vincitori dell'Eurovision Song Contest, si è offerto di sottoporsi a un test antidroga per "zittire i rumor" sul fatto che avesse assunto cocaina durante lo show. Lo rendono noto gli organizzatori del festival canoro europeo. Al rientro in Italia, il frontman del gruppo romano ha detto di voler togliere ogni dubbio: in una foto sul web si vede che si china sul tavolo. Lui dice che guardava in basso perché un altro membro della band rock aveva rotto un bicchiere,tesi confermata da altre foto. - (PRIMAPRESS)